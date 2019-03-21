Общество

В «Псковэнерго» завершают подготовку к сезону клещевой активности

Почти половина персонала энергокомпании прошла вакцинацию и ревакцинацию от клещевого энцефалита. В преддверии наступления ежегодного сезона активности клещей филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» проводит комплекс мероприятий по защите от клещевого энцефалита оперативного и оперативно-ремонтного персонала, задействованного в обслуживании электросетевых объектов в полях и лесной зоне, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Псковэнерго».

В этом году «Псковэнерго» приобретает 217 летних против энцефалитных костюмов, стойких к воздействию электрической дуги и 28 летних костюмов для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) на общую сумму 3,3 миллиона рублей. Все они закупаются в дополнение к уже имеющейся подобной спецодежде и предназначены для обязательной ежегодной замены костюмов, срок эксплуатации которых вышел, согласно нормативам.

На сегодняшний день вакцинацию и ревакцинацию от клещевого вирусного энцефалита, которая организуется в «Псковэнерго» регулярно, прошли 1054 сотрудника, или 46 % всего персонала. Этот метод на сегодня остается одним из наиболее действенных способов уберечься от опасности.

«Чтобы защититься от заболеваний, которые передаются с укусом клещей, надежнее всего сделать прививку, точнее пройти курс вакцинации, - напомнили в службе психофизиологической надежности персонала «Псковэнерго». - Курс предусматривает три прививки. Эффект достигается уже через месяц после второй прививки, но третья нужна, чтобы усилить защиту и продлить иммунитет. То есть в нашей эндемичной зоне первые две вакцины нужно ввести к тому времени, когда сойдет снег».

Помимо вакцинации и обеспечения персонала против энцефалитными костюмами, в качестве дополнительного средства индивидуальной защиты «Псковэнерго» закупает более 7 тысяч баллонов специализированных аэрозольных репеллентов. Такого количества будет достаточно, чтобы обеспечить ими каждого работника выездных бригад на весь сезон активности клещей.