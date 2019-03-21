Общество

Ситуация с туберкулезом в Псковской области станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В среду, 27 марта, в 11.00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню борьбы против туберкулеза.

Участники пресс-конференции расскажут о ситуации с туберкулезом в Псковской области, о том, какая отмечается динамика в последние годы.

Какие районы являются самыми проблемными, каковы причины? Почему детская заболеваемость туберкулезом не имеет тенденции к снижению? Какие мероприятия проводятся в регионе и областном центре с целью раннего выявления больных туберкулезом и повышения эффективности противотуберкулезных мероприятий? Растет ли охват населения профилактическими обследованиями? Как много жителей области и регулярно ли проходят флюорографические исследования?

Какие меры нужно применять, чтобы свести к минимуму риск заболевания туберкулезом? Кто находится в группе риска?

На эти и другие вопросы ответят спикеры пресс-конференции:

• заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Сачков Денис Юрьевич

• главный врач ГБУЗ Псковской области «Противотуберкулезный диспансер» Богатин Сергей Анатольевич

• начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Псковской области Калинина Елена Леонидовна

Также участники пресс-конференции расскажут о состоянии Псковского противотуберкулезного диспансера и его перспективах.

Дата проведения: 27 марта. Начало в 11.00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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