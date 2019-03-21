Общество

Псковские роженицы высказали претензии к новому перинатальному центру

В конце января в Пскове торжественно открыли современный перинатальный центр. Запуска его ждали очень давно: в центре должно было появиться современное оборудование, высококвалифицированный персонал, индивидуальные родзалы, комфортные палаты для рожениц и лучшие условия для выхаживания новорожденных.

Красивые фотографии и видеорепортажи с места событий внушали надежду на то, что в Пскове ситуация с рождаемостью наконец-то изменится в лучшую сторону. Но, как говорится, недолго музыка играла.

На календаре конец марта, и псковские роженицы уже шепчутся: «Хорошее дело ППЦ не назовут», а те, что посмелее - еще и открытые письма губернатору пишут (письмо есть в распоряжении редакции, подписано пятью псковичками). Что самое интересное, претензии женщин не новы. Все они высказывались еще в бытность ППЦ роддомом.

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