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Общество

Управление Росгвардии по Псковской области производит отбор кандидатов для прохождения военной службы по контракту

26.03.2019 16:41|ПсковКомментариев: 1

Управление Росгвардии по Псковской области  производит отбор граждан в войсковую часть 3025 (город Грозный Чеченская Республика) для прохождения военной службы по контракту на должностях сержантов и солдат. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Требования к кандидатам:

- Гражданство РФ;

- Возраст от 18 до 40 лет;

- Годность по состоянию здоровья (категории от А до Б-3 включительно);

- Отсутствие судимостей (даже снятых или погашенных);

- Среднее (общее) полное, профессиональное (высшее) образование или служба в армии

Физическая подготовка к сдаче нормативов:

- Подтягивание на перекладине – не менее 10 раз;

- Бег 100 метров – не более 15 секунд;

- Бег 1000 метров – не более 4 минут.

Условия прохождения военной службы:

- Зарплата от 40000 рублей;

- Полный соцпакет;

- Бесплатное лечение военнослужащего;

- Обеспечение бесплатным трехразовым питанием и вещевым имуществом (формой);

- Возможность участия в накопительно-ипотечной системе;

- Проживание в общежитии казарменного типа;

- Ежегодное предоставление оплачиваемого отпуска от 30 суток (в зависимости от выслуги лет);

- Возможность ежегодного санаторно-курортного лечения на льготных условиях;

- Обязательная ежегодная материальная помощь в размере 1 оклада денежного содержания;

- Карьерный рост.

Для более подробной информации обращаться по адресу: Псков, ул.Николая Васильева, 77 или по телефонам: 73-43-13,  8(906) 223-65-00, 8(911) 366-21-41

Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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