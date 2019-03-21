Общество

В Отделении Пенсионного фонда напоминают о работе телефона доверия

Cистема противодействия коррупции работает в Пенсионном фонде уже много лет. Ее цель – исключение распространения сведений ограниченного доступа и недопущение использования работниками ПФР служебного положения в личных целях. Работники ПФР не должны занимать должности, связанные с подчиненностью или подконтрольностью одного родственника другому, выполнять иную оплачиваемую работу в служебное время и проверять организации, в которых работают их родственники, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПФР по Псковской области.

Исключено, чтобы один и тот же специалист принимал документы и назначал по ним пенсию. Эти обязанности закреплены за разными отделами, при этом размер назначенной пенсии неоднократно проверяется до передачи дела на выплату.

Кроме того, в рамках усиления работы по предупреждению коррупции в Отделении ПФР по Псковской области работает «телефон доверия». По номеру (8112) 56-57-35 граждане и организации региона могут сообщать о возможных коррупционных проявлениях в Отделении и органах ПФР области. Звонки принимаются с понедельника по четверг - с 8.30 до 18.00, в пятницу - с 8.30 до 15.30.

«Телефон доверия» оснащен системой звукозаписи поступающих обращений. Позвонившему необходимо представиться и передать суть сообщения, а также указать адрес, по которому ему будет направлен ответ. Конфиденциальность передаваемой информации гарантируется. Анонимные сообщения, а также сообщения, не содержащие почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, рассматриваться не будут.

Обращаем внимание на то, что статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за заведомо ложный донос о совершении преступления.

Также отметим, что одним из самых эффективных инструментов противодействия коррупции в системе ПФР являются электронные сервисы, которые практически полностью исключают человеческий фактор при оказании государственных услуг. Количество поданных электронных заявлений, избавляющих от личного посещения ведомства, увеличивается с каждым годом.

На сегодняшний день система противодействия коррупции достаточно эффективна, коррупционных нарушений в территориальных органах ПФР Псковской не зафиксировано.