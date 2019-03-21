Общество

В Пушкиногорской санаторной школе-интернате прошел театральный фестиваль

В Пушкиногорской санаторной школе-интернате уже в седьмой раз прошел театральный фестиваль в рамках творческого проекта «В гостях у Арины Р». Тема театрального сезона 2019 года «В кругу семьи». На суд зрителям были представлены спектакли: «Недоросль», «Цветик - семицветик», «Папаша», «Ромео и Джульетта» и другие, сообщили Псковской Ленте Новостей в школе-интернате.

«Все спектакли были очень разными. Мы увидели, как передают наши дети содержание произведений, настроение героев. На всех этапах дети смогли найти себе интересное дело и творчески самовыразиться. Царила атмосфера творчества, доброжелательных и доверительных отношений, которые являются залогом успеха всей последующей работы классных коллективов. Ребята учились владеть своим телом, голосом, импровизировать, они внутренне раскрепощались, учились видеть и слышать партнера по сцене. Всё было как в настоящем театре: программки, театральные звонки», - рассказали в школе.

Педагоги Пушкиногорской санаторной школы-интерната считают, что театр раскрывает ребенка глубже, чем обыкновенные уроки: «На уроке развиваются мыслительные способности, но человеческие качества, конечно, больше раскрываются в театре. Искусство для ребенка, и театральное в том числе, - форма становления его личности. Театр сегодняшнего дня может выявлять и подчеркивать индивидуальность ребенка».