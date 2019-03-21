Общество

В Эколого-биологическом центре состоялась традиционная акция по сбору макулатуры

26 марта в Эколого-биологическом центре в Пскове состоялась традиционная природоохранная акция по сбору макулатуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Макулатуру в центре собирают с 2010 года по международной программе «Эко-школы/Зеленый флаг». Акция проводится в Центре уже в восемнадцатый раз.

Результат акции «Спаси дерево-18» - 5467,2 кг макулатуры собрано и отправлено на переработку, а это значит, что спасено почти 55 деревьев.

Всего с 2010 года собрано 80085,95 кг макулатуры, а это уже целый лес – 801 спасенное дерево.

В акции приняли участие более 186 участников. Это значит, что не только сотрудники и обучающиеся ЭБЦ принимают участие в сборе макулатуры, но и их семьи, друзья и волонтеры.

Бумага и картон, собранные в ходе акции, традиционно поступают на дальнейшую сортировку и переработку в ООО «Спецтранском».