Общество

Ученые заявили, что работа в ночные смены увеличивает риск выкидыша у беременных женщин

Работа в ночные смены существенно повышает вероятность выкидыша у беременных женщин. К такому выводу пришла группа ученых из Дании после проведенного ими исследования, о результатах которого сообщила газета Daily Mail.

Специалисты из больниц в районах Биспебьерг и Фредериксберг (Копенгаген) на протяжении шести лет наблюдали за состоянием здоровья более 22 тыс. беременных женщин, учитывая их рабочий график и количество ночных смен. Результаты исследования показали, что две и более ночные смены в неделю представляют серьезную угрозу для будущих мам, повышая практически на треть риск потери ребенка, пишет ТАСС.

Почти половина женщин отрабатывали минимум одну ночную смену в течение всей беременности, при этом, как утверждают специалисты, у около 2 тыс. произошел выкидыш. Кроме того, после восьмой недели беременности вероятность потери ребенка увеличивалась на 32%, если за неделю до этого женщины выходили на работу в ночную смену по крайней мере два раза. Причем по мере увеличения количества смен в ночное время риск выкидыша только возрастал.

Основной причиной подобного явления медики называют негативное влияние искусственного освещения в ночное время суток, которое нарушает работу биологических часов. Оно также способствует снижению выработки мелатонина - гормона, регулирующего циркадные ритмы и ответственного за сон человека. «Мелатонин имеет важное значение в сохранении плаценты и регуляции биологических ритмов, что играет ключевую роль для поддержания успешной беременности», - отметил автор исследования, профессор Луиз Мойленберг Бегтруп. По его словам, данный гормон синтезируется в шишковидной железе, а также в периферических органах, таких как плацента и яичники.

Результаты исследования, как утверждают специалисты, имеют важное научное и практическое значение, поскольку доказывают, что существует прямая связь между работой в ночное время суток и повышенным риском потери ребенка. Более того, полученные данные позволят беременным женщинам так скорректировать свой рабочий график, чтобы максимально обезопасить себя от возможного выкидыша.