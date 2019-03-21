Общество

Андрей Турчак призвал защищать людей от социальных рисков роботизации

Задача массовой переподготовки низкоквалифицированного персонала, высвобождающегося в связи с цифровизацией и роботизацией, требует разработки отдельного плана мероприятий. Как сообщает сайт партии «Единая Россия», об этом заявил председатель Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, вице-спикер верхней палаты парламента, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак на заседании Совета в Санкт-Петербурге.

«Правительству следует рассмотреть возможность дополнения проекта «Кадры для цифровой экономики» мероприятием по массовой переподготовке персонала, высвобождающегося в связи с развитием цифровых технологий и роботизацией», - уверен Турчак.

По его словам, в данном вопросе заложены социальные и экономические риски. «Острота проблемы безработицы требует продуманных и взвешенных решений», - подчеркнул Турчак.

Напомним, III заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ на тему «Человеческий капитал как основной актив цифровой экономики» проходит в Санкт-Петербурге. Участники обсудят ряд ключевых вопросов в сфере подготовки и переподготовки кадров в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика». Один из ключевых вопросов повестки – решить, как усилить вовлеченность регионов в развитие человеческого капитала цифровой экономики. В заседании принимают участие образовательный фонд «Талант и успех», автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей», ПАО РЖД, ФГУП «Почта России», вузы и коммерческие компании.