Общество

Что делать, если болит шея?

Псковская Лента Новостей публикует ответы на вопросы читателей в рамках он-лайн конференции «Встречай весну без боли».

Вопрос: «У меня очень часто болит шея, особенно утром после сна. Больно поворачивать голову влево и вправо. Посоветуйте что-нибудь. Маргарита».

Отвечает руководитель центра доктора Бубновского в Пскове Людмила Кочукова:

Основной причиной болей в шее является остеохондроз. Это связано с малоподвижным образом жизни, с частым и многочасовым сидением за компьютером. Проблемы с шеей могут привести к нарушению кровоснабжения мозга вследствие ущемления кровеносных сосудов.

Дополнительным негативным фактором в вашем случае может быть неудобная подушка. Вам стоит выбрать удобную подушку. Не дорогую или дешевую, а именно удобную для вас. Положив голову на подушку, шея ночью должна быть расслаблена, а не напряжена.

Избавиться от боли поможет комплекс упражнений для шеи, которую разработал доктор Бубновский. Гимнастику нужно начинать разогревом проблемного участка массажем или легкой разминкой шеи простыми упражнениями. При регулярных тренировках по расписанию можно достигнуть существенного результата за достаточно малый промежуток времени.

Гимнастические упражнения Бубновского не будут занимать много времени, однако регулярные занятия принесут большую пользу.

Существуют дополнительные методики , ускоряющие процесс снятия болевого синдрома такие как массаж, ударная волна, сауна и криотерапия.

Возможны противопоказания, перед началом лучше посоветоваться с врачом. Узнать подробнее о методике и записаться на консультацию можно в Центре доктора Бубновского в Пскове (Псков, Иркутский переулок, 2) по телефону 797-003.

Напомним, с 25 марта по 2 апреля на сайте Псковской Ленты Новостей проходит онлайн-конференция «Встречай весну без боли», посвященная тематике здоровья позвоночника, суставов и всего костного скелета. На вопросы читателей ПЛН ответят эксперты Центра доктора Бубновского в Пскове.

От чего могут болеть коленные суставы? Как исправить осанку у школьника? Где в центре Пскова можно сделать лечебный массаж после работы? Как избежать вирусных заболеваний? Головные боли, хроническая усталость, повышенное давление, боли в плече и шее? Как восстановиться после травмы? Как подготовиться к эндопротезированию? Где реабилитироваться после операций?

Вы сможете задать любые вопросы, которые интересуют именно вас. Оставить свой вопрос можно на форуме под этим сообщением или отправить на электронную почту - alex@cdi24.ru. Все ответы будут обязательно опубликованы.