Общество

Сотрудники СИЗО-2 провели профориентационное мероприятие с выпускниками великолукского колледжа

В городе Великие Луки прошла профориентационная встреча между выпускниками механико-технологического колледжа и сотрудниками отдела кадров и работы с личным составом следственного изолятора №2 УФСИН России по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, в ходе встречи учащимся рассказали о порядке трудоустройства в учреждения уголовно-исполнительной системы, предоставляемых льготах, о возможности получения высшего образования в ведомственных образовательных учреждениях ФСИН России.

По завершении мероприятия ребятам продемонстрировали фильма об УФСИН России по Псковской области.

Необходимо отметить, многие из слушателей активно участвовали в беседе и выражали желание на дальнейшее трудоустройство и прохождение службы в рядах уголовно-исполнительной системы.