Общество

Мастера Центра знаний учат ветеранов делать подарки своими руками

Мастера Центра знаний Пскова учат ветеранов в музее бывших малолетних узников концлагерей искусству изготавливать подарки своими рукам. В течение минувших трех месяцев прошли занятия по изготовлению елочных украшений, подарочных деревьев из сизаля, уроки скрапбукинга. Новая встреча была так же посвящена рукотворным открыткам, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

«Мы сами не ожидали, что такие уроки нам так понравятся,- рассказывает руководитель общественной организации бывших малолетних узников фашистских застенков Раиса Петровна Кузина.- Наше детство прошло без таких мастерских, тогда было не до того, а сейчас нам даже кажется, что просыпается тот детский взгляд, который был спрятан войной за пазуху тех детских лет».

«Впервые наши ветераны подготовили подарки для своих новгородских товарищей,- рассказывает организатор встреч, руководитель Центра устойчивого развития Псковской области Семен Никонов. - Соседям отправятся четыре дерева из сизаля и все открытки с последнего урока. Предложение о таком взаимном обмене подарками родилось в этом году. Не оставим без внимания и другие регионы, так же как, надеемся, и они нас».

Дружественный обмен проходит по программе Диалог, он будет шириться в рамках проекта «Улучшение качества жизни бывших узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Псковской области».