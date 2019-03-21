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Общество

В Псковской области прошли торжественные мероприятия в рамках патриотической эстафеты «Дорога Памяти»

26.03.2019 19:05|ПсковКомментариев: 1

26 марта города воинской славы Псков и Великие Луки приняли участие в этапе всероссийской патриотической эстафеты «Дорога Памяти», приуроченной к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, организатором которой является Следственный комитет России.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Следственного комитета по Псковской области, в торжественном мероприятии в Пскове, которое состоялось у мемориального комплекса «Могила Неизвестного солдата» и чаша Вечного огня, приняли участие руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области Петр Крупеня и личный состав следственного управления, руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев, глава города Пскова Иван Цецерский, глава администрации города  Пскова Александр Братчиков, прокурор Псковской области Сергей Белов, начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин, другие представители законодательной и федеральных органов исполнительной власти, ветераны следствия, члены псковских областных общественных организаций «Союз ветеранов следственных органов» и «Собрание высшего офицерского состава» («Клуб генералов и адмиралов»), личный состав УМВД России по Псковской области, пограничного управления ФСБ, курсанты Псковского филиала академии ФСИН России, воспитанники учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также другие гости.

Одновременно в городе Великие Луки прошло аналогичное мероприятие у мемориала «Вечный Огонь», на котором присутствовали руководители и личный состав следственного отдела по городу Великие Луки и Великолукского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области, и.о. прокурора города Великие Луки Надежда Прокофьева, военный комиссар города Великие Луки Руслан Сукманов, заместитель начальника ОМВД России по городу Великие Луки Роман Иванов и личный состав этого отдела, а также другие почетные гости.  

Открывая мероприятие в Пскове, руководитель регионального управления Следственного комитета России Петр Крупеня, обращаясь к присутствующим, отметил значимость проводимой по решению Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина эстафеты «Дорога Памяти» как символа преемственности поколений. Он отметил, что эстафета объединит все Города-герои, все города Воинской славы. «На протяжении веков враги не смогли сломить волю наших граждан. Мы должны помнить, что свободу этой земли огромной ценой отстояли наши деды и прадеды», - подчеркнул Петр Крупеня.

Глава Пскова Иван Цецерский в своем выступлении подчеркнул важность мероприятия и выразил уверенность, что подвиг великого народа будет в памяти россиян навечно. Он поблагодарил руководство Следственного комитета Российской Федерации за организацию и возможность Пскову принять участие во всероссийской патриотической эстафете «Дорога Памяти».

Право произвести сбор псковской земли в Пскове и Великих Луках для закладки в кисеты было предоставлено почетным гостям мероприятий.

Церемонии завершились возложением цветов и венков к мемориалам. После завершения мероприятия два вновь принятых сотрудника были приведены к торжественной присяге сотрудника Следственного комитета.

В ближайшее время два кисета с землей из Пскова и Великих Лук будут направлены в Санкт-Петербург для передачи их по эстафете.

Напомним, 

22 июня 1941 года псковичи, как и вся страна, были потрясены сообщением о начале войны с Германией. 2 июля начались бомбардировки Пскова и Великих Лук. По планам немецкого командования на Ленинград через Псков наступала группа армий «Север», на Москву через Великие Луки и Смоленск — группа армий «Центр». В конце июня 1941 года три молодых летчика 158-го полка на истребителях совершили первые в истории войны воздушные тараны немецких «юнкерсов», открывая славную страницу героических подвигов на псковской земле. Уже в первые месяцы оккупации были организованы партизанские отряды, общая численность которых на территории современной Псковской области достигла 57 тысяч человек. По масштабности партизанского движения это не сопоставимо ни с одной другой областью. К 1944 году немецкие войска соорудили по берегам Псковского озера и реки Великой оборонительный рубеж - линию «Пантера», представлявшую собой бетонные доты, минные поля, врытые в землю танки и пушки. Однако фашисты недооценили силу и мощь русского оружия. Уже к июлю 1944 года прорывом линии «Пантера» началось паническое отступление немецких войск, что создало благоприятные условия для наступления советских войск. С освобождением 11 августа 1944 года Печор, завершилось освобождение Псковской земли в целом. Среди 159 Героев Советского Союза - уроженцев Псковщины, дважды Герой Советского Союза маршал Константин Рокоссовский.

В 2009 году указом Президента Российской Федерации «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества», Пскову и Великим Лукам присвоено почётное звание Российской Федерации «Город воинской славы».

Источник: Псковская Лента Новостей
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