Общество

Более 800 млн рублей будет направлено в 2019 году на развитие спорта

Государственная программа Псковской области «Развитие физической культуры и спорта» скорректирована в соответствии с региональным проектом «Спорт — норма жизни» и 204-м указом президента РФ. Соответствующие изменения внесены в документ во вторник, 26 марта, на заседании администрации Псковской области, которое прошло под председательством губернатора региона Михаила Ведерникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Михаил Ведерников напомнил, что в рамках 204-го указа президентом России поставлена задача к 2024 году вовлечь в регулярные занятия физкультурой и спортом 55% жителей страны. Для создания инфраструктуры в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» на территории области в этом году планируется реализовать целый ряд мероприятий по развитию спортивной инфраструктуры. Так, в Великих Луках, Новоржеве и Плюссе будут построены три ФОК открытого типа. Около 30 миллионов рублей будет использовано на строительство малых спортивных площадок для ГТО, еще 5 миллионов пойдет на оказание адресной помощи спортивным организациям. Кроме того, заметил Глава региона, к началу сезона в муниципальных образованиях будут установлены 100 мини-площадок для занятий воркаутом.

Также на текущий год закреплено участие команд региона во всероссийских спортивных мероприятиях «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», а также проведение мероприятий по поэтапному введению в регионе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), добавил председатель Комитета по спорту Псковской области Иван Штылин.

Более 18 миллионов рублей будут направлены областным спортивным федерациям для проведения на территории области официальных физкультурных мероприятий. Еще около 17 миллионов рублей планируется предоставить в качестве субсидий юридическим лицам, которые работают в сфере профессионального (нелюбительского) и любительского футбола. Кроме того, более 5,6 миллионов рублей направят на предоставление ежемесячных денежных выплат и вознаграждений спортсменам, представляющим область на всероссийских и международных соревнованиях и достигшим высоких успехов на этих соревнованиях, а также их тренерам.

В общей сложности на развитие спорта в рамках государственной программы в этом году планируется направить более 806 миллионов рублей из консолидированного бюджета.

«Реализация всех запланированных мероприятий программы позволит увеличить количество занимающихся физической культурой и спортом в этом году как минимум на 10 тысяч человек, что позволит к концу года довести долю спортивного населения до 34%», — заметил председатель комитета.

Глава региона спросил о конкретных мероприятиях по привлечению населения к занятию спортом, которые будут реализованы в регионе для достижения целевых показателей, на что председатель Комитета не смог дать точного ответа.

«34% — не рывок. Ставьте более амбициозные задачи. В любительский спорт мы должны вовлечь максимальное число жителей», — сказал Михаил Ведерников и поручил разработать комплекс мероприятий по вовлечению населения в занятия спортом.

Михаил Ведерников также отметил, что не во всех муниципальных образованиях популяризации физкультуры и спорту уделяют должное внимание, и с этими районами нужно вести дополнительную активную работу.