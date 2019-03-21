Общество

В Великих Луках при «Союзе Десантников» проводят спортивные занятия для людей с ограниченными возможностями

Уже несколько месяцев, на базе клуба допризывной подготовки «Маргелов» при ВГОО «Союз Десантников» города Великие Луки, открыто новое направление - занятия физической культурой с группой лиц с ограниченными возможностями, сообщается в сообществе «Союз Десантников Великие Луки» в социальных сетях.

Способность выполнять любую двигательную деятельность, заниматься спортом и добиваться определенных результатов в первую очередь зависит от физических возможностей человека, и от правильного наставления опытного инструктора. Представитель ВГОО «Союз Десантников» города Великие Луки, мастер спорта по жиму штанги лежа, КМС по становой, кандидат мастера спорта по самбо Смирнов Денис Борисович - инструктор, который помогает людям с ограниченными возможностями, выполнять физические упражнения для развития опорно - двигательного аппарата, повышения работоспособности, существенного улучшения здоровья.

Физическая культура и спорт помогают не только улучшить самочувствие, укрепить здоровье, повысить уровень физической подготовки, но и расширить круг знакомств, раскрыть свои таланты, умения и способности.