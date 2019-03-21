Общество

Алексей Навальный упомянул Псков в твиттере

Алексей Навальный упомянул Псков в твиттере. Причиной для упоминания бюджета Псковской области стала новость об очередном законе из пакета Клишаса. В видео, прикрепленном к посту, обсуждается суть закона и упоминается о том, что планируется изолировать и ограничить российский интернет от всемирной сети.

Как сообщает «Медуза» на исполнение закона об изоляции российского интернета понадобится 30 миллиардов рублей. Около 20,8 миллиарда выделят на закупку оборудования, еще 4,5 миллиарда — на сбор информации об интернет-адресах, 5,5 миллиарда — на разработку программно-аппаратных средств. В посте Алексей Навальный говорит о том, что эта сумма составляет 7 годовых бюджета Пскова.

Напомним, что общий объем доходов бюджета города Пскова на 2019 год запланирован в сумме 4 451 236,7 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета города Пскова - 4 584 653 тыс. рублей; дефицит бюджета города Пскова - 133 416,3 тыс. рублей или 10%.