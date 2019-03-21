Общество

Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России

На российских прилавках вскоре могут появиться обогащенные витаминами продукты с пометкой «для пожилых». За выполнение этого пункта отвечают Роспотребнадзор и Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи (ФИЦ питания).

Планы по разработке специальной еды для пенсионеров, которая будет обладать высокой пищевой ценностью и проста в приготовлении, зафиксирована в «дорожной карте» первого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения.

Разработка рецептур «продуктов для пожилых» уже началась, сообщил «Известиям» научный руководитель ФИЦ питания, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

«Это могут быть белковые смеси, овощные, замороженные блюда. От тех, что уже есть в магазинах сейчас, они будут отличаться тем, что обогащены витаминами», — пояснил он.

При этом они будут уже готовы или не потребуют особых усилий при приготовлении. Производством «фастфуда для пожилых» займутся частные компании, уточнил Тутельян. Их перечень, по его словам, пока не определен.

Продукция будет соответствовать принципам здорового питания и способствовать устранению дефицита микро- и макронутриентов, добавила ученый секретарь ФИЦ питания Елена Смирнова.

В то же время эксперты сомневаются, что новинка будет иметь успех у пенсионеров — по их мнению, такие продукты должны быть доступными для людей с невысоким доходом.