Общество

В Пскове швейцар в среднем зарабатывает 17 тыс. рублей в месяц

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты швейцаров в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, швейцар в Пскове в среднем получает 17 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 30 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге - 25 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь - 19 000 рублей, Великий Новгород, Смоленск - 17 000 рублей, Ленинградская область - 20 000 рублей в месяц.