Общество

Минтруд задумался об увеличении рабочего дня для трудящихся в селах женщин

Женщинам, трудящимся в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочего времени на четыре часа в неделю. Сейчас они имеют право на сокращенную 36-часовую неделю, и в Министерстве труда и социальной защиты России рассматривают вопрос об отмене или сохранении этой нормы, рассказали «Известиям» в ведомстве.

Вопрос включен в план мероприятий Российской трехсторонней комиссии на первое полугодие 2019 года. Против нее выступает профсоюз работников АПК. Там считают, что сельским женщинам нужно дополнительное время, чтобы справляться с домашним хозяйством.

«Сотрудники министерства говорят, что ведут «работу по отмене устаревших норм». Но мы считаем, что отменять льготы можно только после того, как качество жизни на селе значительно повысится», - отметила зампред профсоюза Галина Юрова.

Сейчас женщины в селах работают 36 часов в неделю, а не 40, как все остальные, но получают полную зарплату.

По данным Росстата, в сельской местности проживают 37,6 млн человек. Более половины из них - 20,3 млн - женщины. Из них трудоустроены 63,3%. Таким образом, мера коснется около 12,9 млн работниц.