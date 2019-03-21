Общество

27 марта отмечается День войск национальной гвардии РФ

27 марта отмечается День войск национальной гвардии Российской Федерации, установленный указом президента Российской Федерации. Девиз Росгвардии - «Всегда на страже».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, войска национальной гвардии РФ предназначены для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации - генерал армии Виктор Золотов.



Во взаимодействии с правоохранительными органами страны войска участвуют в борьбе с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью. Основные задачи по этому направлению выполняют подразделения сил специального назначения Росгвардии – войсковые отряды спецназа, СОБР и ОМОН. На Северном Кавказе подразделения Росгвардии во взаимодействии с другими силовыми структурами нейтрализуют вооруженных бандитов, изымают из незаконного оборота оружие и боеприпасы, уничтожают схроны и тайники. С 2017 года на Росгвардию возложено общее руководство деятельностью Объединенной группировкой войск в Северо-Кавказском регионе.



Соединения и воинские части оперативного назначения Росгвардии действуют там, где обстановка напряжена, участвуют в обеспечении общественной безопасности, в локализации районов чрезвычайного положения или вооруженных конфликтов.



Ежедневно тысячи солдат и офицеров воинских частей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности заступают на маршруты патрулирования, оберегая покой граждан. Эти подразделения несут патрульно-постовую службу при проведении общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий.



Все атомные электростанции, объекты ядерно-оружейного и топливно-энергетического комплекса, предприятия ядерной и химической промышленности под надежной охраной и обороной Росгвардии. Военнослужащие воинских частей по охране важных государственных объектов бдительно несут службу, предотвращают проникновение нарушителей на охраняемую территорию. Моряки Росгвардии проводят разведку акватории – на поверхности и под водой, участвуют в охране биоресурсов.



Авиация - крылья Росгвардии. Благодаря авиационным полкам и эскадрильям, авиационным отрядам специального назначения войска стали мобильными и эффективно выполняют задачи на всей территории страны.



В составе ведомства действуют подразделения вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля. В работе с населением они являются самыми востребованными элементами Росгвардии.



Под надежной защитой подразделений вневедомственной охраны находится более миллиона квартир граждан. Более тысячи объектов охраняется стационарными постами. Тревожные кнопки из школ, медицинских и социальных учреждений, объектов культуры и массового отдыха граждан выведены на пульты вневедомственной охраны. Мобильные наряды групп задержания, находясь на маршрутах патрулирования, первыми прибывают на места происшествий, активно пресекают преступления и правонарушения, часто спасают людей при чрезвычайных ситуациях.



По указанию президента Российской Федерации подразделения лицензионно-разрешительной работы проводят масштабную работу по усилению контроля за оборотом оружия, а также в сферах частной охранной и детективной деятельности. Сотрудники Росгвардии оказывают гражданам 25 видов государственных слуг, из них 24 – в электронном виде. Под надзором ведомства более 6 миллионов единиц гражданского оружия, официально находящегося в пользовании владельцев.



С момента создания Росгвардии прошло 3 года. За это время ведомство доказало действенность и эффективность. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность всех крупномасштабных мероприятий, проводимых в стране. Это Kубок конфедераций FIFA-2017, Чемпионат мира по футболу FIFA-2018, выборы Президента Российской Федерации, Всемирная зимняя Универсиада в Красноярске.



История войск национальной гвардии уникальна, ведь она – летопись мужества, героизма, отваги и самопожертвования. 306 воспитанников войск правопорядка удостоены Золотой Звезды Героя Советского Союза, 172 военнослужащих и сотрудника стали Героями Российской Федерации.



27 марта является общепризнанной датой рождения войск правопорядка, когда в 1811 году указом императора Александра I были сформированы воинские батальоны внутренней стражи. Первым ее командующим стал генерал от инфантерии Евграф Комаровский. Историческим преемником внутренней стражи и внутренних войск являются войска национальной гвардии Российской Федерации.



Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что Росгвардия - это слаженная правоохранительная структура, способная качественно и эффективно выполнять задачи по обеспечению общественной безопасности, защите прав и свобод граждан России.