Общество

В Пскове прошел V региональный турнир по робототехнике

26 марта на территории центра науки и спорта «Без предела» и детского технопарка «Кванториум» прошел V региональный турнир по робототехнике «Робо-2019». Это пятый, юбилейный турнир, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В этом году соревнования были региональными - для организаций Псковской области. В роботурнире приняло участие 152 человека, которые сражались в 10 номинациях.

В номинации «Интеллектуальное сумо» (Мини-сумо 15×15) без ограничения по элементной базе 1 место завоевал Егор Орлов. Тренер победителя - Теодор Плявинский, МБОУ «Палкинская средняя школа».

В «Кегельринге» победа досталась Валерию Сергиевскому и Дмитрию Кузнецову. Тренирует ребят Виталина Петрова, СП «Гимназия им. А.Д. Петрова» МБОУ «Центр образования Опочецкого района»

В конструировании программировании Lego WeDo 1 место завоевали Георгий Бондаренко и Маркос Коккинос. В программировании Arduino «золото» завоевали Иван Архипов и Илья Благовещенский. В свободной творческой категории победа также досталась Ивану Архипову и Илье Благовещенскому, воспитанникам тренера Игоря Лубягина из детского технопарка «Кванториум Псков».

Напомним, 19 декабря 2015 года на базе РЦДО ПОИПКРО впервые состоялся региональный турнир по робототехнике «Робо-2015». Организаторами соревнований выступили государственное управление образования Псковской области, Псковский государственный университет, ГБОУ ДПО ПОИПКРО, досуговый научно-технический центр «Юный техник».

В состязаниях участвовали 30 команд, 59 участников. Инициативная группа, которая придумала турнир и дала ему жизнь - Владимир Колпаков, Наталия Яникова, Игорь Никитенок.



Каждый год весной проходили очередные соревнования, собирающие все больше ребят, увлечённых техническим творчеством.