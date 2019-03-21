Общество

Весенний призыв стартует в Псковской области 1 апреля

С 1 апреля начинается весенний призыв на военную службу. В Псковской области будет призвано порядка 900 человек. Председателем призывной комиссии является губернатор Михаил Ведерников. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом журналистам в среду сообщил военный комиссар Псковской области Михаил Башлыков.

По его словам, военным комиссариатом выполнены все необходимые мероприятия: имеется необходимое обмундирование, подготовлен сборный пункт, места размещения призывников. Министерством обороны заключены контракты с РЖД, в соответствии с которыми призывники могут питаться в вагонах-ресторанах. Михаил Башлыков напомнил, что призывникам выдаются банковские карты, на которые будут перечисляться денежные довольствия.

Также он отметил, что с 2014 года призывникам с высшим образованием предоставлялось право выбора места службы.

В 2017 году введена дополнительная отсрочка тем, кто по достижению 20 лет не успел окончить учебное заведение. Таких призывников в 2018 году было 152 человека.

Количество призывников, находящихся в розыске в Псковской области по состоянию на осень 2018 года, - 500 человек. Не удалось оповестить в прошлом году около 500 человек.

Михаил Башлыков отметил, что более 200 тыс. человек проходят службу по контракту в Минобороны.

«Все в армии сейчас достаточно хорошо. Не надо бояться, придите в военкомат, все покажут и расскажут»,- подчеркнул военный комиссар Псковской области.

Отправляя призывников в ту или иную часть, командование области постоянно поддерживает связь с командованием других регионов, заявил Михаил Башлыков.

«Псковская область - одна из лучших по вопросам призыва», - заключил военный комиссар.