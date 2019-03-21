Пустошкинская управляющая компания наказана за непредоставление документов

Мировым судьей судебного участка №14 Пустошкинского района рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении начальника муниципального предприятия «Служба заказчика Пустошкинского района», возбужденное прокурором района, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.
В судебном заседании установлено, что должностным лицом управляющей компании нарушен срок предоставления депутату органов местного самоуправления запрашиваемых сведений.
Постановлением мирового судьи начальник муниципального предприятия признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут наказанию в виде предупреждения.