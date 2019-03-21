Пустошкинская управляющая компания наказана за непредоставление документов

Управление Росгвардии по Псковской области производит отбор кандидатов для прохождения военной службы по контракту

Число антидопинговых нарушений в РФ выросло в 2018 году почти в 2,5 раза

В Отделении Пенсионного фонда напоминают о работе телефона доверия

Ситуация с туберкулезом в Псковской области станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В Красногородске осужден местный житель, угрожавший убийством своей матери

В Пскове с успехом проходит 45-й Фестиваль русской музыки. ВИДЕО

Почти три тонны итальянского сыра были задержаны в Псковской области

Псковские роженицы высказали претензии к новому перинатальному центру

Проезд по платным дорогам Псковской области можно будет оплачивать с помощью банковских карт

В Псковской области впервые пройдут соревнования по КУДО на Кубок губернатора