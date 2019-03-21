Общество

Жительница Пустошкинского района получила штраф за сбыт опасного алкоголя

Прокуратурой района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 76-летней жительницы Пустошкинского района. Приговором Опочецкого районного суда она признана виновной в хранении в целях сбыта и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

В судебном заседании установлено, что в декабре 2018 года женщина приобрела у неустановленного лица спиртосодержащую жидкость в объеме 10 литров, в последствии развела данную жидкость водой приготовив к реализации.

18 января текущего года в ходе проведения сотрудниками полиции оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» женщина сбыла бутылку разведенной спиртосодержащей жидкости объемом 0,5 литра за 100 рублей.

Проведенной по делу экспертизой изъятая у женщины спиртосодержащая жидкость признана не отвечающей требованиям безопасности и представляющей опасность для здоровья и жизни человека при употреблении.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.