Общество

Прокуратура Пустошкинского района обязует администрацию выдать жилье сироте

Прокуратурой района проведена проверка по обращению жительницы Пустошкинского района по вопросу обеспечения жилым помещением как лица, оставшегося без попечения родителей. В ходе проверки установлено, что одинокая мать заявителя лишена родительских прав, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

Решением жилищной комиссии Псковской области от 25 декабря 2014 года жительница включена в список детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

Таким образом, признано право заявителя, 1998 года рождения, на предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда. Однако, до настоящего времени жительница Пустошкинского района жильем не обеспечена.

С целью восстановления нарушенных прав заявителя прокуратурой района в суд подано исковое заявление об обязании администрации Пустошкинского района предоставить жительнице Пустошкинского района благоустроенное жилое помещение по договору найма специализированного жилого помещения, отвечающее санитарно-техническим требованиям, имеющее площадь не менее 25 квадратных метров на территории города Пустошка.

Рассмотрение искового заявления, а также устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района.