Общество

Утро стало «тревожным» для сотрудников и курсантов Псковского филиала Академии ФСИН

В 6 часов утра личный состав образовательной организации был поднят по сигналу «Сбор». В установленное время сотрудники и курсанты в полной экипировке построились на плацу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Мероприятие преследовало следующие цели: проверка работы системы оповещения, умений и навыков работы личного состава дежурной службы образовательной организации по сигналу «Сбор», а также готовности сотрудников подразделений Псковского филиала академии прибыть на место вовремя в полной экипировке и с вещмешками, в которых есть все необходимое для действий в режиме чрезвычайных ситуаций.

В очередной раз система оповещения по сигналу «Сбор»показала свою работоспособность – личный состав Псковского филиала академии с поставленной задачей справился.