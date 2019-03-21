Общество

Михаил Ведерников обсудил с Анной Кутузовой введение налога для самозанятых в области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 26 марта, провел рабочую встречу с и. о. руководителя управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Анной Кутузовой. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в реализации государственной налоговой политики на территории региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Один из вопросов касался введения в Псковской области нового специального налогового режима для самозанятых граждан — налог на профессиональный доход. Он доступен для физических лиц и предпринимателей, у которых отсутствует работодатель и наемные работники. Одно из преимуществ нового режима — минимальные налоговые ставки: 4% с доходов, полученных от физических лиц, и 6% — от юридических лиц и предпринимателей.

Анна Кутузова рассказала, что в порядке эксперимента новый налог введен в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан, однако применять его может житель любого региона России. В настоящее время 57 налогоплательщиков Псковской области уже встали на учет в налоговых органах как самозанятые и планируют осуществлять свою деятельность в Москве. Осенью текущего года, если решение о повсеместном введении налога будет принято на федеральном уровне, Псковская область сможет присоединиться к эксперименту.

Михаил Ведерников одобрил эту идею, подчеркнув, что таким образом можно «закрепить» самозанятых граждан в Псковском регионе и увеличить налоговые поступления в областной бюджет.

Участники встречи также обсудили вопрос организации информирования физических лиц через окна Многофункционального центра о наличии либо отсутствии задолженности по налогам. Услуга будет предоставляться бесплатно в рамках межведомственного обмена информацией по устному запросу посетителей МФЦ.

Глава региона отметил, что подобная схема хорошо зарекомендовала себя в Калининградской области и будет полезна для жителей Псковского региона, не имеющих доступа в Интернет или не владеющих знаниями пользователя ПК.

Кроме того, Михаил Ведерников и Анна Кутузова проговорили возможность интеграции услуг, оказываемых управлением Федеральной налоговой службы по Псковской области, в перечень услуг МФЦ.