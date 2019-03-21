Общество

Процедура работы с наказами избирателей в псковском парламенте станет менее формализованной

Необходимость внесения изменения в закон Псковской области «О наказах избирателей» обсудили сегодня, 27 марта, в региональном парламенте на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как пояснил председатель парламентского комитета Борис Полозов, соответствующий законопроект разработан по результатам проведенного анализа практики работы с наказами избирателей за прошедшие годы.

«На мой взгляд, этот анализ показал, что возникла необходимость внести ряд отдельных изменений в закон о наказах. В первую очередь, они необходимы для устранения излишней формализованности в процедуре их внесения. Вместе с тем мы отметили, что на встрече не обязаны, но могут присутствовать представители местных органов власти, каких-то организаций, которые могли бы сразу высказаться по тому или иному наказу, о возможности его реализации, необходимых финансовых затратах», - пояснил он.

Это позволит, по мнению авторов законопроекта, учесть мнение большего количества граждан при принятии решения о внесении того или иного наказа избирателей, обсудить актуальность предложений избирателей и возможные пути их решения.

Кроме того, как рассказал Борис Полозов, проектом закона предлагается устранить чрезмерную формализованность при рассмотрении наказов на парламентских комитетах. При этом он отметил, что необходимо критическое осмысление поступивших наказов, чтобы не получалось так, что со смысловой нагрузкой того или иного наказа депутаты сталкиваются только на заседаниях согласительной комиссии. Поскольку предварительное согласование внесенных наказов избирателей будет осуществлено до внесения перечня наказов избирателей в областное Собрание депутатов, предлагается исключить предварительное рассмотрение внесенных наказов профильными комитетами областного Собрания депутатов.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что наказы избирателей должны относиться к полномочиям органов государственной власти области по предметам совместного ведения Российской Федерации и Псковской области, по предметам ведения Псковской области, но при этом могут относиться и к полномочиям органов местного самоуправления в случае, если их реализация направлена на достижение целей, установленных в государственных программах Псковской области.

Внесенный законопроект содержит также ряд редакционных правок.

Изменения не потребуют дополнительного финансирования из средств областного бюджета.

Добавим, что действующий в настоящее время закон Псковской области «О наказах избирателей» был принят областным Собранием депутатов в 2011 году.

Депутаты поддержали предложенный законопроект. Окончательное решение будет принято на сессии Псковского областного Собрания, которая состоится 28 марта.