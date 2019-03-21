Общество

Руководитель пыталовского предприятия оштрафован за нарушение законодательства об обороте земель сельхозназначения

Прокуратура Пыталовского района провела проверку соблюдения законодательства об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что одно из сельскохозяйственных предприятий района на протяжении нескольких лет не производило обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв, по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, сохранению достигнутого уровня мелиорации.

В результате земли сельскохозяйственного назначения, принадлежащие предприятию, заросли сорной растительностью, а мелиоративные каналы пришли в ненормативное состояние.

В этой связи материалы прокурорской проверки направлены в органы Россельхознадзора для принятия мер административного воздействия.

По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки руководитель и само сельскохозяйственное предприятие привлечены к административной ответственности за совершение административного правонарушения - невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной, эрозии и предотвращение других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающие качественное состояние земель с назначением наказаний в виде штрафов в размере 50 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно.