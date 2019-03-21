Общество

Положение о порядке использования официальной символики 39-х Международных Ганзейских дней утвердили депутаты

Положение о порядке использования официальной символики 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени утверждено на сессии Псковской городской Думы 27 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Как пояснил глава Пскова Иван Цецерский, документ прошел согласование в прокуратуре города. В дальнейшем символы псковской Ганзы будут использоваться организациями, в том числе коммерческими.

Кроме того, депутаты утвердили дату проведения публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в устав Пскова - 23 апреля и установили границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление «Подвышинское». По уточнению главы города, речь идет о территории новой школы.