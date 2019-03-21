Общество

Депутаты Псковской гордумы внесли изменения в персональный состав комитетов и комиссий

Депутаты Псковской городской Думы внесли изменения в персональный состав комитетов и комиссий. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии гордумы, руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе Денис Иванов принял решение выйти из состава земельного комитета и перейти в думский комитет по ЖКХ и благоустройству. Депутаты проголосовали за его переход в другой комитет.

Ранее в интервью Псковской Ленты Новостей Денис Иванов сообщил, что переход в комитет по ЖКХ позволит ему более точечно заняться решением проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства Пскова, которые он в последнее время обозначает в гордуме.