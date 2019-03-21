Общество

Заболеваемость туберкулезом в Псковской области снизилась в 1,8 раза

Заболеваемость туберкулезом в Псковской области снизилась в 1,8 раза.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 27 марта сообщил главный врач Противотуберкулезного диспансера Сергей Богатин.

В 2018 году было выявлено 236 человек, заболевших туберкулезом, для сравнения в 2014 году зарегистрирован 361 случай заболеваний, таким образом отмечается положительная динамика.

По словам Сергея Богатина, в 2018 году было выявлено 10 детей и 3 подростка, заболевших туберкулезом, в 2016 ситуация была практически схожая - 9 детей и 5 подростков.

В 2018 году от туберкулеза по Псковской области умер 41 человек.

Для раннего выявления туберкулеза в Пскове активно используются все методы ранней диагностики. Так рост флюорографических осмотров по сравнению с 2018 годом составил 24,3%. Население Пскова обследовано на 54,1%. Несмотря на указанный процент обследований городского населения, требуется более активная работа в данном направлении Псковской городской поликлиники и ее подразделений.

Сергей Богатин подчеркнул, что к 2020 году заболеваемость в Псковской области должна была составлять по прогнозам 32,4%, по факту - 25,8%.