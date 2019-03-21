Пенсионный фонд разъяснил, как получить по наследству пенсионные накопления

Мало кто знает, что если человек умер до назначения ему накопительной пенсии, правопреемники могут унаследовать его пенсионные накопления. Если накопительная пенсия пополнялась также в рамках программы софинансирования или на нее был переведен маткапитал, то стать правопреемником части этих средств можно, даже если умерший человек успел побыть пенсионером.
Для этого нужно в течение шести месяцев со дня его смерти написать заявление об этом в Пенсионный фонд России или негосударственный пенсионный фонд, где хранились накопления. Если правопреемник пропустил этот срок, он может восстановить его в судебном порядке, объясняют в Пенсионном фонде РФ.
Решение о выплате принимается в течение седьмого месяца со дня смерти. Выплата денег правопреемникам происходит не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было принято решение, через почтовое отделение или на банковский счет. Способ наследник должен указать в заявлении.
Если человек, у которого формируется накопительная пенсия, болен и предполагает, что может не дожить до ее получения, он может заранее определить правопреемников, продолжают в ПФР. Заявление об этом он может подать в ПФР или НПФ.
Если оно не было подано, правопреемниками могут стать дети, в том числе усыновленные, супруг и родители (усыновители). Если их нет - то братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.
Если речь идет о наследовании накопительной пенсии, сформированной за счет маткапитала, то наследниками могут стать супруг (отец или усыновитель) и дети.
Накопительная пенсия формируется у людей, родившихся после 1967 года, если они до конца 2015-го сделали выбор в ее пользу. Также накопительная пенсия может сформироваться у мужчин 1953-1966 годов рождения и у женщин 1957-1966 годов рождения, чьи средства пенсионных накоплений формировались в 2002-2004 годах. С 2005 года перечисления страховых взносов на накопительную часть их трудовой пенсии были прекращены в связи с изменениями в законодательстве, но накопленные средства зафиксированы на индивидуальном лицевом счете в ПФР и учитываются при назначении пенсии. Есть она и у участников программы государственного софинансирования пенсий (когда отчисления на накопительную пенсию делает и сам человек, и его работодатель, и государство), и у тех, кто направил средства матсемейного капитала на формирование накопительной пенсии.
Взнос за работника составляет 22 процента от размера его зарплаты, и если человек выбрал для себя накопительную пенсию, то 16 процентов шли в распределительную систему - на страховую пенсию и шесть процентов - на накопительную. Эти деньги уже учитываются не в баллах. В "живых" деньгах они попадают на счет выбранного человеком негосударственного пенсионного фонда или в управляющую компанию, и они должны их инвестировать и приумножать.
C 2014 года накопительная часть пенсии заморожена, а все отчисления работодателей поступают на формирование страховой пенсии. «Заморозка» продлится как минимум до 2021 года. Ожидается, что к этому сроку будет принят закон об индивидуальном пенсионном капитале, который, по сути, станет «правопреемником» накопительной части пенсии. С той разницей, что отчисления будут делать сами работники, а не их работодатели.
Сейчас люди могут распоряжаться той частью накопительной пенсии, которая сформировалась до 2014 года. Она продолжает формироваться у тех, кто участвует в программе софинансирования пенсий, или у тех, кто перечислил на нее маткапитал, но, строго говоря, она пополняется практически у всех за счет инвестиционного дохода, даже у пенсионеров, которые уже получают выплаты, потому что выплаты идут, а невыплаченная часть продолжает инвестироваться. Всего пенсионные накопления есть у 77 миллионов россиян.