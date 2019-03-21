Общество

План благоустройства и озеленения территории Пскова на 2019 год утвердили депутаты

План благоустройства и озеленения территории Пскова на 2019 год утвердили депутаты городской Думы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии 27 марта.

Документ содержит 11 приложений: капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров, чистка систем открытых ливневых канализаций, ремонт и чистка питьевых колодцев, водоразборных колонок, ремонт автобусных остановок, высадка цветов, уборка аварийных деревьев, благоустройство дворовых территорий, реконструкция площадей и благоустройство парков, скверов, ремонт фасадов, озеленение территории муниципального образования «Город Псков».

В рамках обсуждения депутат Григорий Стороненков призвал вынести на ближайшую сессию обсуждение адресного плана ремонта дворовых территорий, выразив опасения, что, если затянуть, то можно не успеть вовремя объявить конкурсы и провести все работы, пока будут позволять погодные условия. Свои опасения депутаты выразили и по поводу ремонта улично-дорожной сети в целом, на что глава Пскова сообщил, что часть контрактов на ремонт улиц уже разыграна.

Депутаты приняли План благоустройства за основу, а также проголосовали за предложение депутата Григория Стороненкова на ближайшей сессии заслушать администрацию города по адресному перечню дворов, подлежащих ремонту в рамках программы «Городская среда». «Если мы будем ждать у моря погоды, не будем проявлять активность и настойчивость, мы снова будем класть асфальт в зиму. Стыдно уже перед псковичами», - подчеркнул депутат.