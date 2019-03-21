Общество

План доходов от приватизации муниципального имущества в Пскове выполнен на 147,9%

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества города Пскова за 2018 год утвердила Псковская городская Дума на сессии 27 марта. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По данным КУМИ Пскова, всего в план приватизации было включено 19 объектов, по 18 принято решение о приватизации. 11 объектов продано из плана, 6 остались нереализованными. В 2018 году было объявлено 24 аукциона и 11 конкурсов. План доходов от приватизации муниципального имущества выполнен на 147,9%. Также дополнительно городским бюджетом получено 12 млн,9 тыс. рублей от продажи земельных участков, находящихся под объектами, включенными в план приватизации.

Всего от продажи муниципального имущества в 2018 году в городской бюджет поступило 36 млн 012 тыс. рублей.