Депутаты Пскова проголосовали за ликвидацию городского управления капитального строительства

Псковская городская Дума согласовала ликвидацию МП г. Пскова «Управление капитального строительства». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на сессии 27 марта.
В целях ликвидации будет создана ликвидационная комиссия численностью 6 человек, в составе которой будет один депутат гордумы. Депутаты делегировали право войти в комиссию заместителю главы Пскова Сергею Гаврилову.
Предполагается установить срок ликвидации предприятия - 18 месяцев.
Добавим, что в последнее время УКС Пскова возглавляла Марина Трей в статусе исполняющей обязанности директора. Решением гордумы ей неоднократно продлевалось исполнение обязанностей, но руководителем без приставки «и.о.» она так и не была назначена.
По поводу ситуации с ликвидацией УКСа возмутился справедливоросс Олег Брячак. По его мнению, она ярко отражает работу администрации города в целом. «Построить жилой дом и уйти на его строительстве в минус, причем, предприятие обличено поддержкой администрации Пскова - вообще ненормально. И теперь вместо того, чтобы использовать рычаги, опыт, возможности людей, мы берем и это предприятие просто ликвидируем», - возмутился депутат. «Никого не хочу судить, просто прошу ответственных лиц администрации Пскова, которые способны на какие-то решения, сделать из этой ситуации выводы», - заключил Олег Брячак.