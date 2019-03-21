Общество

Жители Псковской области категорически не хотят проходить флюорографию - Денис Сачков

Жители Псковской области категорически не хотят проходить флюорографическое обследование.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 27 марта сообщил заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Денис Сачков.

Он отметил, что в область было закуплено 5 передвижных установок, включающих в себя флюорограф и маммограф.

В этом году в сентябре планируется закупить еще 3 комплекса в рамках федеральных программ.

«К сожалению, в целом по области, люди не хотят приходить на профосмотры», - заключил заместитель председателя комитета по здравоохранению.