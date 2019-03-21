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Псков будет вовремя разыгрывать контракты тогда, когда у него будут собственные средства - Денис Иванов

Псков будет вовремя разыгрывать дорожные контракты тогда, когда у него будут собственные средства. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение на сессии гордумы 27 марта высказал руководитель фракции «Единая Россия» Псковской городской Думы Денис Иванов в рамках полемики, возникшей в ходе обсуждения Плана благоустройства и озеленения Пскова. Напомним, ряд депутатов обозначили проблему слишком поздних ремонтов дорог и дворов и призвали ускорить процесс утверждения адресного перечня объектов, подлежащих ремонту.

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«Из года в год мы кладем асфальт в зиму, но Псков будет вовремя разыгрывать контракты тогда, когда будут собственные средства. Сегодня проблема не в муниципалитете, а в том, что федеральный бюджет перекидывает в региональный, и они не могут между собой договориться. Мы заложники ситуации. Давайте объективно на нее смотреть и не раздувать из мухи слона», - призвал руководитель фракции единороссов.