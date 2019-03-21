Общество

Наиболее высокие показатели заболеваемости туберкулезом в 2018 году отмечались в Новоржевском районе

Наиболее высокие показатели заболеваемости туберкулезом постоянного населения в 2018 году отмечены в Новоржевском районе: 74,6 на 100 тысяч населения.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 27 марта сообщил главный врач Противотуберкулезного диспансера Сергей Богатин.

Также в список районов, где отмечаются высокие показатели заболеваемости туберкулезом, входят Новосокольнический район (70,0 на 100 тысяч населения); Куньинский район (66,7 на 100 тысяч населения); Палкинский район (65,8 на 100 тысяч населения); Опочецкий район (48,37 на 100 тысяч населения). Как подчеркнул Сергей Богатин, профилактическими флюорографическими осмотрами в прошедшем году было охвачено 68,2 % населения Псковской области с 15-летнего возраста (2017 г. – 57,5%). План профилактических осмотров выполнен на 86,8 %.