Общество

Олег Брячак уличил депутатов гордумы в «переобувании»

Руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской гордумы Олег Брячак уличил своих коллег по парламенту в «переобувании». Свое мнение на этот счет он высказал на сессии 27 марта в рамках рассмотрения вопроса о предоставлении в безвозмездное пользование следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области нежилого помещения, расположенного на Комиссаровском переулке, 7а.

«В этом, казалось бы, простом вопросе сидят два серьезных вопроса. На предыдущем комитете, где рассматривался этот вопрос, члены комитета проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что не совсем верно сегодня, в кризисное время и время безденежья предоставлять помещение безвозмездно кому бы то ни было. Можно поддержать художников, разные волонтерские организации, патриотические, но как город может заниматься благотворительностью в такое непростое время и передавать помещение безвозмездно федеральной структуре, у которой есть деньги?» - возмутился справедливоросс.

Также он пожурил своих коллег за двойственную позицию по вопросу о предоставлении данного помещения. «Когда представителя Следственного комитета не было на заседании, комитет проголосовал за то, чтобы не передавать помещение. Моему удивлению не было предела - есть же какая-то мораль, совесть, тем более у депутатов, но когда представители Следственного комитета пришли на следующее заседание комитета, депутаты проголосовали с точностью до наоборот, - рассказал Олег Брячак. - Не знаю, каким словом назвать это переобувание, но, если говорить честно, то это некрасиво».

«Уж кому, как не мне, надо бояться Следственного комитета. Из всех депутатов только я нахожусь под уголовными делами и только я стоял в суде, когда Следственный комитет ходатайствовал о моем аресте. Но есть же еще интересы города», - добавил он.

Также Олег Брячак заметил, что в настоящее время Псков предоставляет в безвозмездное пользование порядка 1600 кв. м площади. «Только на помещении Следственного комитета мы потеряем 2,5 млн рублей в год, а это средняя стоимость ремонта двора», - заметил депутат.

«Может, нам некуда денег девать, и у нас много помещений, которые пустуют? Закон о патриотическом воспитании детей зарубили, а инициатива о том, чтоб кому-то безвозмедно предоставить помещение и деньги потерять, мы поддерживаем. Как-то не очень вяжется с нашими предвыборными обещаниями и значками на груди. Пришли служить народу, давайте служить как положено», - призвал коллег Брячак.

Однако в конечном счете депутаты 16 голосами проголосовали за передачу помещения в безвозмездное пользование Следственному комитету.