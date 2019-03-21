Общество

Денис Сачков: Вопрос с реконструкцией Противотуберкулезного диспансера находится на контроле губернатора

Материально-техническая база областного Противотуберкулезного диспансера не соответствует строительным и санитарным требованиям. Медицинское учреждение нуждается в капитальном ремонте и строительстве нового корпуса.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 27 марта сообщил заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Денис Сачков.

Данный вопрос находится на контроле губернатора, активная работа идет с министерством здравоохранения. «Перспективы будут», - заявил Денис Сачков.

Денис Сачков подчеркнул, что рассматривается как реконструкция здания, которая обойдется примерно в 250-300 млн рублей, так и постройка нового здания.

Главный врач Противотуберкулезного диспансера Сергей Богатин отметил, что ежегодно выделяются суммы для проведения текущего ремонта, в данный момент идет ремонт буфета. В прошлом году производился ремонт полов, процедурной.

По словам главного врача Противотуберкулезного диспансера, на стационарном лечении на сегодняшний момент находится 69 человек.