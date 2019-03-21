Общество

Депутаты регионального парламента поддержали законопроект, который позволит псковским многодетным семьям меньше платить за вывоз ТКО

В Псковской области при предоставлении мер социальной поддержки в состав платы за коммунальные услуги, за уплату которых отдельным категориям граждан предоставляется ежемесячное пособие, будут включаться все расходы, предусмотренные Жилищным кодексом РФ. Соответствующие поправки в законы «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Псковской области» и «О социальной поддержке многодетных семей» поддержали сегодня, 27 марта, депутаты регионального парламента на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам заместителя председателя комитета по социальной защите Псковской области Елена Федорова, проект закона разработан в целях приведения законодательства области в соответствие с федеральным. Законопроект позволит отдельным категориям граждан воспользоваться правом на льготу по оплате коммунальных услуг, в состав которых с начала этого года входит сбор и утилизация твердых коммунальных отходов.

В финансово-экономическом обосновании указано, что принятие законопроекта позволит производить расчет размера ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, а также ежемесячного пособия многодетным семьям на оплату коммунальных услуг с учетом расходов на оплату за обращение с твердыми коммунальными отходами.

По расчетам финансистов на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям - численность их членов в регионе составляет 17 838 человек - в текущем году дополнительно необходимо 6,1 млн рублей.

Добавим, в случае принятия данного закона его действие будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Смотрите также Псковские депутаты рассмотрят законопроект, который позволит многодетным семьям меньше платить за вывоз мусора

Напомним, на февральской сессии в рамках парламентского часа депутаты рассматривали вопрос о сборе и утилизации твердых коммунальных отходов на территории Псковской области. По результатам обсуждения проблемной темы депутатский корпус принял постановление с рекомендациями исполнительной власти по организации работы в сфере обращения с ТКО. Одна из них - проработать вопрос о мерах социальной поддержки льготных категорий граждан, особенно многодетных семей.