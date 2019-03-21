Общество

Специалисты Псковэнерго оперативно восстановили электроснабжение в Дновском районе

Специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» оперативно восстановили электроснабжение потребителей после технологического нарушения на воздушной линии «Дновская-2». Аварийное повреждение линии произошло сегодня, 27 марта, в 10.06. В зону отключения попали ряд населенных пунктов Дновского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре управления сетями «Псковэнерго», оперативный персонал произвел необходимые переключения и выделил поврежденный участок сети. В период с 10.40 до 11.09 электроснабжение всех потребителей поэтапно было восстановлено по резервной схеме. В настоящее время специалисты службы воздушных линий «Восточных электрических сетей» «Псковэнерго» производят аварийно-ремонтные работы для восстановления подачи электроэнергии по схеме, соответствующей нормальному режиму работы сети.

Напоминаем, что для потребителей региона круглосуточно работает телефон «горячей линии» «Псковэнерго» (8112) 597-999 и многоканальный номер ПАО «МРСК Северо-Запада» 8-800-333-02-52. Задать вопрос специалисту можно также на портале «Светлая страна» https://светлаястрана.рф/.