Общество

Экс-директор ЕМЛ №20 Александра Ефремова будет награждена медалью «За заслуги перед Псковом»

Экс-директор Естественно-математического лицея №20 Александра Ефремова будет награждена медалью «За заслуги перед Псковом». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на сессии гордумы 27 марта тайным голосованием. За награждение проголосовали 20 депутатов.

Александра Ефремова работала директором лицея №20 с 1985 по 2006 годы, заслуженный учитель РФ. Медалью она будет награждена за значительный вклад в развитие системы образования города Пскова, укрепление международных связей, многолетний добросовестный труд и в связи с 80-летием со дня рождения.