Общество

30 марта в Пскове состоится полуфинал конкурса «Лидер года»

30 марта в 10.00 состоится полуфинал конкурса «Лидер года». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управление информационной политики администрации Псковской области.

Мероприятие будет проходить на двух площадках параллельно: в Центре студенческих инициатив Псковского государственного университета и в проектном офисе «Команды 2018».

Полуфинал предполагает защиту социальных проектов участниками конкурса. Свои проекты презентуют 33 человека. По итогам защиты проектов 30 марта станут известны имена 10 финалистов.

31 марта начнутся занятия с приглашенным экспертом по подготовке выступлений финалистов.

Финал конкурса состоится 18 апреля.