Общество

Госпрограмму Псковской области «Развитие лесного хозяйства на 2014-2020 годы» продлят на еще один год

ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» в ближайшие пять лет получит дополнительную технику и оборудование на общую сумму почти в 50 млн рублей. Поступление этих средств из федерального бюджета уже подтверждено, но поступать они будут постепенно вплоть до 2024 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 27 марта, сообщил представитель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике в ходе доклада о внесении изменений в госпрограмму Псковской области «Развитие лесного хозяйства на 2014-2020 годы».

Чиновник уточнил, что изменения связаны с корректировкой областного бюджета, в том числе по объемам финансирования госпрограмм. При этом срок областной госпрограммы «Развитие лесного хозяйства на 2014-2020 годы» продляется до 2021 года.

Также в госпрограмму добавляются шесть новых целевых индикаторов, связанных с федеральным проектом по сохранению лесов. В частности, показатель по ущербу от лесных пожаров, соотношению полосы лесовосстановления и вырубленных или погибших лесных насаждений. Добавлены и мероприятия по формированию запаса лесных семян.

По профилактике и обнаружению лесных пожаров финансирование из областного бюджета в поправках уменьшено, но при этом увеличено из федерального. Кроме того, 5 млн рублей выделяются на тушение лесных пожаров - такая сумма, по словам чиновника, определена на основе пятилетней практики.

Субвенция в 18 млн рублей заложена на проект «Эффективное использование лесов», она будет направлена на проведение лесоустройств, которое проходит в Порховском, Невельском, Себежском и Опочецком лесничествах.

В ходе обсуждения проекта решения по предложенным поправкам депутат Алексей Федоров поинтересовался, может ли сам лесопользователь получить деньги на лесовосстановление, на противопожарную деятельность и так далее, чем немало удивил представителя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области. «По закону за то, что лесопользователь рубит лес, он обязан его воспроизвести. Это его обязанность, поэтому он не может на эти цели получить деньги из федерального бюджета», - ответил он.

Депутаты в рамках заседания парламентского комитета поддержали проект решения по внесению изменений в госпрограмму.