Общество

В Себежской колонии пытались скрыть факт получения осужденным травмы на производстве

Псковской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области проведена проверка по факту получения осужденным травмы ноги в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

По сообщению администрации исправительного учреждения травму осужденный получил в результате своих неосторожных действий при падении при выходе на улицу из помещения.

В ходе проведения прокурорской проверки по данному факту установлено, что с осужденным произошел несчастный случай на производственной зоне исправительного учреждения, который был сокрыт администрацией от регистрации, в том числе и с помощью сотрудников медицинской части.

В день получения травмы на производстве осужденный обращался в медицинскую часть за медицинской помощью. Прием осужденного осуществляла фельдшер, которая не зафиксировала факт получения травмы осужденным на производственной зоне, не сообщила об этом в установленном законом порядке дежурному помощнику начальника колонии. В последствие осужденный вновь обратился за медицинской помощью и только после повторного обращения факт получения им травмы был зафиксирован в учреждении.

В нарушение требований закона сотрудником администрации ФКУ ИК-3 проверка по данному факту была проведена не полно, место и обстоятельства получения травмы им установлены не были, так же неверно была указана дата получения осужденным травмы.

В дальнейшем, в адрес начальника МО МВД России «Себежский» направлен материал проверки, содержащий недостоверную информацию о месте и времени получения травмы осужденным.

Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Осужденному выдан больничный лист со дня получения травмы на производстве.