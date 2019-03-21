Общество

Только два пожарных поста из необходимых десяти построены в Псковской области в рамках профильной госпрограммы

Государственная программа Псковской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» будет продлена до 2021 года, а ее общий объем финансирования будет увеличен почти в три раза - с 34,4 млн до 91,4 млн рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такие цифры были озвучены сегодня, 27 марта, на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике регионального парламента.

При рассмотрении проекта постановления администрации области о внесении изменений в обсуждаемую госпрограмму региона, было отмечено, что поправки связаны с изменениями в бюджете Псковской области.

При этом было озвучено, что целевые показатели по снижению количества погибших на пожарах в Псковской области достигнуты, однако не выполнены планы по строительству пожарных постов и оборудования их необходимым оборудованием - построены только 2 из 10. Также не проведена окончательная реконструкция системы оповещения.

Вице-спикер областного Собрания Юрий Сорокин поинтересовался ситуацией с палами в Псковской области. Выяснилось, что в регионе зафиксировано около 100 палов, ситуация находится под контролем спецслужб, каких-либо серьезных последствий от палов на текущий момент не зафиксировано.

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Депутаты в рамках парламентского комитета поддержали проект решения по внесению изменений в госпрограмму.