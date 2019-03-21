Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Юрием Сорокиным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).
Сегодняшний гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря псковского отделения партии «Единая Россия» Юрий Сорокин.
Ведущий программы «Дом Советов» Максим Костиков обсудит с вице-спикером регионального парламента его работу в областном Собрании и партии «Единая Россия», а также актуальные вопросы общественно-политической повестки.
Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72.