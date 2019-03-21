Общество

На оснащение врачебно-физкультурного диспансера в Пскове выделят 10 млн рублей

В рамках заседания парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике депутаты Псковского областного Собрания согласовали сегодня, 27 марта, изменения в государственную программу Псковской области «Развитие здравоохранения», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, действие обсуждаемой госпрограммы продлено до 2021 года, она приведена в соответствие с областным бюджетом и учитывает переименование органов исполнительной власти и включение региональных проектов, направленных на достижение целей федеральных проектов в рамках национальных проектов.

Так, по словам чиновника, на работу и оснащение врачебно-физкультурного диспансера в Пскове предусмотрено 10 млн рублей и почти 15 млн рублей на капитальный ремонт детского отделения диспансера в Великих Луках. Также будут выделены деньги на единовременные выплаты в рамках программы «Земский доктор», на снижение смертности населения от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.